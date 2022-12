Retssagen mod Morten Messerschmidt blev onsdag afgjort ved byretten.

Kl. 11.00 faldt der dom. Messerschmidt blev frifundet.

Under sagen har de to anklagere i sagen ellers argumenteret for, at han burde dømmes for dokumentfalsk og svindel med EU-midler for 98.835 kr.

Dernæst plæderede DF-formandens advokat,