Cepos: Fjernet helligdag kan give tre milliarder kroner

Han peger blandt andet på, at Mette Frederiksen skal have lavet en aftale med fagforeningerne om, at de ikke vil kræve en ekstra feriedag frem mod 2030, for ellers vil arbejdsudbuddet ikke blive øget.

Overførselsindkomster må heller ikke blive reguleret op i takt med stigningen i lønindkomst for dem, der er i beskæftigelse, siger Mads Lundby Hansen.

Han er skeptisk over for, at det på længere sigt vil blive muligt at undgå, at fagforeningerne vil kræve en ekstra feriedag til deres medlemmer.

- Jeg har svært ved at se, at fagbevægelsen ikke vil kræve en ekstra feriedag før eller siden som kompensation for en afskaffelse af store bededag.

- I årtier er antallet af feriedage vokset i Danmark, fordi vi bliver rigere, og derfor efterspørges mere fritid. Den tendens kan jeg ikke se vendes med forslaget, siger Mads Lundby Hansen.