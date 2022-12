Morten Dahlin bliver politisk ordfører for Venstre

- Jeg kommer til at gribe opgaven an på min egen måde. Det har jeg også fået mandat til. Ud over at skulle forsvare Venstres politik kommer jeg til at bruge rollen til at udvikle Venstres idépolitiske grundlag, siger han videre.

Den 33-årige sjællænder kom i Folketinget ved valget i 2019, og han har blandt andet været formand for Folketingets Retsudvalg.

Tidligere har han været formand for Venstres Ungdom, og siden kommunalvalget i 2017 har han siddet i byrådet i Greve Kommune.

På gruppemødet blev der også fundet en ny gruppeformand i Lars Christian Lilleholt. Han overtager posten fra Thomas Danielsen, der er blevet transportminister.