15/12/2022 KL. 15:28

Ny minister: Regeringen vil ikke undersøge Samsam-sag

Før valget var de tre nuværende regeringspartier åbne for at undersøge den såkaldte Samsam-sag. Men den nye regering finder ikke længere nogen grund til at undersøge sagen. Det oplyser justitsminister Peter Hummelgaard, som ikke ønsker at uddybe hvorfor.