Professor: Arne Plus-ordning er en markant forringelse

Seniorpensionen giver nedslidte mulighed for at trække sig tilbage op til seks år før pensionsalderen med en månedlig ydelse på op til 19.700 kroner før skat for enlige og 16.700 kroner for gifte og samlevende.

Ordningen, som SVM-regeringen vil indføre i stedet, vil kun give ret til at trække sig tilbage tre år før pensionsalderen med en månedlig ydelse ”på cirka 15.000 kroner”, fremgår det af regeringsgrundlaget.

Det er dermed bedre vilkår for dem på Arne-pensionen, hvor man maksimalt kan modtage cirka 14.000 kroner. Men samtidig er det altså en forringelse af seniorpensionen.