Han sagde ligeledes, at De Radikale hverken vil være i opposition eller støtteparti.

- Og nogle gange er det sådan, at hvis man har en mere fri parlamentarisk rolle, der kan skubbe på udefra, så kan man opnå større indflydelse og opbygge en stærkere platform at stå på, end hvis man er fanget som lille parti i en regering, lyder det fra partiledelsen onsdag.

Henrik Kjerrumgaard, som har været rådgiver for Margrethe Vestager, da hun var leder af De Radikale, vurderer, at det kunne have været svært for De Radikale at markere sig i en regering med S, V og M, fordi partiet har så få mandater.

- Der kan helt klart være noget i, at partiet har været bekymret for, at man bliver for lille og for mast og får for svært ved at markere sig, siger Kjerrumgaard og påpeger, at De Radikale står et svært sted:

- Man står med noget af et genopbygningsprojekt efter et dårligt valg, og partiet skal have en klarere profil. Det vil du ikke få i en regering. Du vil heller ikke få et økonomisk tungt ministerium med så få mandater.