Om »hurtigere« betyder, at den aftalte tidsplan skal overholdes, eller om udbetalingen skal gå endnu hurtigere end 2024, er et åbent spørgsmål.

Med den nye regerings beslutning om at droppe en advokatvurdering af Mette Frederiksen og andre ministres mulige juridiske ansvar i minksagen, tyder alt på, at de politiske hovedpersoner i forløbet slipper for et muligt juridisk efterspil.

Forældelsesfristen for brud på ministeransvarlighedsloven er i udgangspunktet fem år, og minksagen fandt sted i november 2020. Dermed vil sagen være forældet om mindre end tre år – en typisk valgperiode varer tre-fire år.

Overhaling af Justitsministeriet

I slutfasen af regeringsforhandlingerne har Lars Løkke Rasmussen (M) åbnet for, at der var andre muligheder for at finde en »værdig afslutning« på minksagen end den advokatvurdering af Mette Frederiksen, han ellers var gået til valg på.

Foruden en hurtigere udbetaling til minkavlerne foreslog Løkke en opdeling af Justitsministeriet, sådan at de »udøvende kompetencer« – f.eks. politiet – blev flyttet til et nyt ministerium.

Justitsministeriet skal i stedet fokusere på »at holde regeringen til ilden på alle de her ting, der handler om demokrati, retssikkerheden, ordentlighed,« sagde Løkke.

Disse idéer lever videre i det nye regeringsgrundlag.

SVM-regeringen ønsker at nedsætte en ekspertgruppe, der skal belyse, hvordan »Justitsministeriet kan fokusere på at stå vagt om de regler og opgaver, som har grundlæggende betydning for retsstaten og demokratiets stabilitet«.

Samtidig skal ekspertgruppen undersøge, hvordan der kan etableres et nyt Ministerium for National Sikkerhed, der kan få ansvar for politiet, den overordnede anklagemyndighed, »rigets sikkerhed« og Politiets Efterretningstjeneste (PET).

At styrke Justitsministeriet kan være »meget fornuftigt«, vurderer Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aarhus Universitet.

»Men jeg har lidt svært ved at se, at det skulle have gjort ret meget forskel på minksagen,« fortsætter han.

Det gælder også idéen om at flytte politiet til et nyt ministerium, som undrer Bønsing.

»Jeg har ikke oplevet, at det er noget problem, at politiet og retsvæsnet i det hele taget er under Justitsministeriet. Jeg har simpelthen svært ved at se, hvad man løser ved det,« siger han:

»Et af problemerne i minksagen var, at kompetencerne var fordelt mellem for mange ministerier. For i forvejen havde man svært ved at holde styr på både Fødevare-, Justits-, og Statsministeriet. Skulle man have haft endnu et ministerium i spil, er jeg tilbøjelig til at tro, at det ville have været endnu værre.«

Til gengæld roser Bønsing, at regeringen i sit grundlag skriver, at regeringen vil sikre, at »politiske beslutninger ikke fremstår som resultat af en faglig nødvendighed«.

Et centralt kritikpunkt fra bl.a. Venstre i minksagen var, at regeringen fremstillede beslutningen om at aflive alle mink som den fagligt set eneste mulige beslutning.