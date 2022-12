Dansk avis anklager ny regering for at svigte vælgerne

- Sikke en glædesdag, sikke et løfterigt varsel om et nødvendigt politisk nybrud, skriver han.

- Hvor de tidligere har forsøgt at bekæmpe hinanden, skal de tre partier nu finde sammen i et fælles og fortroligt regeringssamarbejde.

Hos Kristeligt Dagblad skriver Jeppe Duvå, chefredaktør, at landet kalder på en regering med beslutningskraft. Omend vi ikke kender regeringens program endnu.

- Den nye regerings program må derfor forholde sig til alt fra energikrise og inflation til en kommende recession, et haltende sundhedsvæsen og et historisk påtrængende behov for at skabe et troværdigt dansk forsvar.

- Det stiller så store krav til såvel beslutningskraft som politisk overblik og vanskelig allokering af knappe ressourcer, at det til fulde berettiger en flertalsregering, skriver Duvå.