12/12/2022 KL. 20:09

Venstres jyske bagland i oprør over Ellemanns løftebrud i minksagen

Foran Marienborg sagde Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen, at han vil droppe en advokatvurdering af Mette Frederiksen, hvis Venstre kommer i regering. Kovendingen møder kritik fra borgmestre og andre Venstre-folk i Jylland. Det er uværdigt for Danmark, kan koste vælgere og hænger måske sammen med, at han ikke selv er fra Jylland, lyder nogle af kommentarerne.