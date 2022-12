Jeppe Ugilt, byrådsmedlem og viceborgmester i Rebild Kommune, har valgt at melde sig helt ud af partiet som konsekvens af Venstres landspolitiske kurs. Det skriver han på Facebook.

»Der findes i min optik INGEN undskyldninger for at opgive kravet om en advokatundersøgelse for at komme i regering. Det her handler om retsprincipper og det kan man ikke handle om!« skriver han bl.a.

Der er dog også Venstre-stemmer, der forsvarer Jakob Ellemanns beslutning. Til TV 2 News siger folketingsmedlem Søren Gade, at Ellemanns udmelding var »naturlig« efter Løkkes udtalelser tidligere på dagen. Han mener, at Venstre skal søge mest mulig indflydelse, hvilket man får som en del af regeringen.