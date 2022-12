»Moderaterne har ikke ændret politik på det her punkt,« siger gruppeformand, Henrik Frandsen.

»Vi mener det, vi hele tiden har ment. At sagen skal undersøges til bunds. Men at sagen lige nu ligger i retssystemet.«

Under valgkampen efterlyste Lars Løkke Rasmussen – ligesom et flertal i Folketinget – en undersøgelse af FE-sagen om forløbet, der førte til hjemsendelsen af spionchef Lars Findsen, som nu er tiltalt for at have lækket fortrolige oplysninger.

Løkke var dog enig med de røde partier i, at der var klogest at lade undersøgelsen vente på, at retssagen mod Lars Findsen var overstået.