Borgerlig politiker poster billede af vandmand: »Mange har ledt efter Jakob Ellemanns rygrad...«

Venstres og Moderaterne har begået et løftebrud over for vælgerne og de blå partier.

Sådan lyder det fra flere borgerlige politikere, efter at Venstre og Moderaterne søndag meldte ud, at partierne ikke længere kræver en advokatvurdering af minksagen og flertallet for en minkundersøgelse dermed er fuldstændig smuldret.