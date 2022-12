Ellemann dropper krav om advokatvurdering i Minksagen

De to partier er søndag til stede hos kongelig undersøger Mette Frederiksen, hvor de forsøger at blive enige om en bred regering.

Jakob Ellemann-Jensen nævner, at Lars Løkke tidligere sagde, at man ikke kan starte et regeringssamarbejde med en juridisk undersøgelse af statsministeren.

- Det er jeg enig med ham i, siger Venstre-formanden.

Både Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke gik ellers til valg på en advokatvurdering af Minksagen for at sætte et ”værdigt punktum”.

Flertallet i Folketinget for en advokatvurdering er nu væk.