08/12/2022 KL. 05:00

For abonnenter

Unge socialdemokrater sender en advarsel til Mette Frederiksen midt i regeringsforhandlinger

Det er afgørende, at Socialdemokratiet fremhæver sin egen politik i de kommende kompromiser med Venstre, for ellers vil mareridtet fra 2011 blive gentaget. Sådan lyder advarslen til Mette Frederiksen, der også bliver advaret mod at ofre partiets »hjerteblod« i bestræbelserne på at bevare regeringsmagten.