Der var et rødt paradoks, som sneg sig noget under radaren i valgkampen.

Enhedslisten ville Mette Frederiksen. Men Mette Frederiksen ville ikke Enhedslisten. Alligevel pegede partiet på hende.

Nu ses konsekvensen.

Den socialdemokratiske formand er i gang med at samle en regering, der ikke orienterer sig til venstre, men mod Venstre, og derfor truer med at sætte Enhedslisten helt uden for indflydelse.