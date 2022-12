De politiske følelser mellem Jakob Ellemann-Jensen og Mette Frederiksen er nu så varme, at partierne i blå blok forbereder sig på, at Venstre-formanden pakker sine 23 mandater i en flyttekasse, siger farvel til det borgerlige samarbejde og rykker over til Socialdemokratiet.

Eller, som det også udtrykkes: At Ellemann begår »et 100 pct. løftebrud«.