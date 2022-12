Partiformand Søren Pape Poulsen (K) var nået frem til, at han ikke kan gå i regering med Socialdemokratiet efter at have svoret det modsatte igennem hele valgkampen.

Selvfølgelig et løftebrud

Også Jakob Ellemann-Jensen afviste under valgkampen kategorisk, at Venstre ville gøre Mette Frederiksen til statsminister.

»Vi kommer ikke til at indgå i en regering med Socialdemokratiet. Vi er grundlæggende uenige med socialdemokraterne,« sagde han på dagen, hvor Mette Frederiksen havde udskrevet valget.

Derfor tager han også selv ordet ”løftebrud” i sin mund i interviewet med TV2:

»Lad os nu kalde en spade for en spade. Selvfølgelig er det et løftebrud. Jeg gik til valg på at blive statsminister, og det blev jeg ikke. Det bliver jeg nødt til at acceptere. Det kan jeg ærgre mig over, men jeg kan også vælge at sige, at nu kan jeg forsøge at få det bedste ud af de mandater, Venstre har.«

Tidligere har Jakob Ellemann sågar sagt, at han ikke stoler på statsministeren.

Også denne udtalelse bliver bragt op under TV2-interviewet. Hvortil Ellemann forklarer, at han og Mette Frederiksen har fået »talt ud« om den konkrete episode, som førte til til tillidsbruddet, og at han er sikker på, at det nok skal lykkes at få genskabt tilliden.

»Man kan sagtens få tillid til venner, der har svigtet en. Den vilje har jeg, og det oplever jeg også, at Mette Frederiksen har. Så det er jeg helt sikker på, at det skal vi nok få reetableret,« lyder det fra Ellemann.

Tilbage i regeringsforhandlingerne er nu SF og De Radikale fra den gamle røde blok samt Moderaterne, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.