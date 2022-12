Men en eventuel kommende SV-regering vil kræve indrømmelser fra begge partier, og Ellemann har med sine udtalelser skabt en forventning i baglandet.

Desuden vil Venstre gerne sænke skatten i bunden og ved generationsskifte. Efter folketingsvalget tegner der sig et flertal for langvarige økonomiske reformer, og det har hævet prisen, er Venstres analyse.

I valgkampen lød det fra Venstre, at topskattelettelser var urealistiske, selv om det er et ønske internt. Partiet affejede De Konservatives forslag om at afskaffe topskatten helt.

Men for halvanden uge siden lød der nye toner fra Ellemann efter et møde med den fungerende statsminister Mette Frederiksen (S), der forsøger at danne en rød regering, da rød blok fik et spinkelt flertal på 90 mandater ved valget.