03/12/2022 KL. 19:58

For abonnenter

Sådan ser JP's analytiker på De Konservatives farvel til regeringsforhandlinger

Jyllands-Postens politiske analytiker Niels Thulesen Dahl hjælper her med at forstå, hvorfor De Konservative har forladt regeringsforhandlingerne, og hvad det træk betyder for de efterhånden få partier, der sidder tilbage ved Mette Frederiksens bord.