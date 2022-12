Martin Henriksen i retten: Jeg hader ikke Morten

Han understreger desuden, at han ikke har noget motiv for at hævne sig på Messerschmidt.

- Der er ikke noget hævnmotiv fra min side. Hvis der var det, så havde jeg under valgkampen sagt, at jeg var indkaldt som vidne. Jeg er kommet her, fordi jeg er blevet bedt om det, ikke fordi jeg har bedt om det, siger Martin Henriksen

Anklagemyndigheden interesserer sig ikke for de to mænds relation. Specialanklager Andreas Myllerup Laursen vil derimod høre noget om Henriksens tid i partiets gruppebestyrelse i 2015.

Det år blev der afholdt et sommergruppemøde, og i den forbindelse blev der efter ansøgning fra Morten Messerschmidt udbetalt penge fra EU-partiet Meld.

De skulle finansiere en EU-konference, som fandt sted under mødet. Eller gjorde den? Det mener anklagemyndigheden nemlig ikke, og derfor er Messerschmidt anklaget for EU-svig efter en bestemmelse i straffeloven.