02/12/2022 KL. 18:04

Intern e-mail sår tvivl om Messerschmidts forklaring

Morten Messerschmidt har i retten sagt, at det var Peter Skaarup, der kom med idéen om et omstridt EU-seminar i Skagen. Men sidste sommer nævnte han et helt andet ophav i en e-mail, som Jyllands-Posten er i besiddelse af.