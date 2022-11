Blå partier tilslutter sig ønske om ny naturlov

Ole Birk Olesen vil ikke over for Politiken sætte tal på, hvor meget af naturen der skal beskyttes, men bifalder alligevel idéen om en naturlov.

- Det er en god idé, at man i en lov forpligter sig til et bestemt mål og igangsætter processer for at holde øje med, hvor langt man når mod målet, og hvad man gør for at nå det, siger han til avisen.

Mona Juul vil ligeledes gerne have en naturlov og siger til Politiken, at Konservative ikke var langt fra det forslag til en naturlov, som SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet spillede ud med under valgkampen.