Peter Skaarup afviser at være idémand til EU-konference

Her sidder Morten Messerschmidt anklaget for uberettiget at have fået EU-systemet til at udbetale penge til et EU-seminar, som skulle være holdt i forbindelse med Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015.

- Jeg kan godt se, at det er blevet sagt, at det var min idé. Men jeg kan ikke huske, at der er blevet talt om det, lyder det fra Peter Skaarup.

Det er Morten Messerschmidt, som i retten har sagt, at idéen kom fra Peter Skaarup. Det skulle være foregået i en tissepause til et arrangement omkring årsskiftet ved, at Skaarup hev Messerschmidt til side.