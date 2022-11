29/11/2022 KL. 11:48

For abonnenter

Ellemann bløder op om krav fra minksagen. Nu er det noget, man »kan« gøre

Det er »beskæmmende«, hvis Jakob Ellemann-Jensen ender med at frede statsministeren for at få ministerbiler, siger Pernille Vermund, mens Inger Støjberg påpeger, at Ellemann selv var med i en fælles, blå pressemeddelelse om minksagen.