Partiet gik til valg på, at den socialdemokratiske etpartiregering ikke skulle fortsætte, og at der skulle dannes en bred regering.

Fungerende statsminister og kongelig undersøger Mette Frederiksen (S) er i øjeblikket ved at undersøge, om kan lade sig gøre.

Martin Lidegaard forklarer, at det for De Radikale er vigtigt at komme med i en regering, fordi det er der, man får indflydelse.

- Det er sådan i politik, at der altid er meget fokus på de politiske mål, og det man gerne vil og meget lidt på implementering - det at få det til at ske i den virkelige verden, siger han.

- Og det er det, man gør i en regering. Der får man det til at ske for alvor. Og derfor er det vigtigt også at være med.

Ud over De Radikale er SF, Moderaterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, De Konservative og Venstre fortsat med i forhandlingerne om en ny, bred regering.

Det er de partier, som med Mette Frederiksens ord kan se sig selv i en bred regering eller som en del af et forpligtende samarbejde.

Regeringsforhandlingerne fortsætter nu på fjerde uge.