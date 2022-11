Til Jyllands-Posten har Klarskov indrømmet, at han ikke kan nævne én eneste succesfuld virksomhed, som han har startet. Det var i et interview tirsdag.

Her udtalte han ligeledes, at han i de seneste ti år ikke har tjent penge på sine forretninger. Men at han har levet af sin kones penge.

Klarskov blev valgt ind i Nordjyllands Storkreds. Han fik 1772 personlige stemmer. Mohammad Rona, som fik 1062 personlige stemmer, overtager Klarskovs plads i Folketinget.

Løkke fastslår, at det er Klarskovs egen beslutning at forlade Folketinget. Løkke kalder beslutningen for ”uselvisk”.

Moderaternes gruppeformand, Henrik Frandsen, erkender, at partiet skulle have haft mere styr på Klarskovs erhvervskarriere og succesrate, inden Klarskov blev markedsført som en succesfuld en af slagsen.