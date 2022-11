22/11/2022 KL. 12:58

Intern mail afslører, at Moderaterne blev advaret om nordjysk spids: »Kan godt blive noget skidt«

Moderaternes formand i Nordjylland blev allerede under valgkampen advaret om, at Kristian Klarskov muligvis var en fejlslagen iværksætter og ikke havde skabt arbejdspladser i regionen. Det viser en intern mail, som Jyllands-Posten er i besiddelse af. Afsenderen af mailen kræver nu, at Kristian Klarskov trækker sig fra Folketinget.