Han sagde det på vej ud af døren i Statsministeriet onsdag aften, og det blev nærmest ikke bemærket. Men der var ellers grund til at spidse ører. For det handlede om noget, der kan få betydning for årsopgørelsen hos topskatteyderne. Og det var nye toner fra ham, som har kig på den helt store diamant i det blå tempel af det Indiana Jones-eventyr, som regeringsforhandlingerne er ved at udvikle sig til.