Mette Frederiksen tror på en bred regering henover midten efter tre ugers regeringsforhandlinger. Det siger hun på et pressemøde i Statsministeriet.

»Det er nu tre uger siden, jeg blev udpeget som kongelig undersøger med henblik på at afsøge at danne en bred regering. Det vil i så fald være historisk. Derfor har vi fra Socialdemokratiets side brugt de sidste tre uger på at finde ud af, hvad der er af fællesmængde partierne i mellem. Det har vi fået et godt overblik over nu«, siger Mette Frederiksen og fortsætter: