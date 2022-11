23/11/2022 KL. 09:39

Efter Jyllands-Postens afsløringer: Nyvalgt folketingsmedlem forlader Folketinget øjeblikkeligt

Moderaterne-profilen Kristian Klarskov nedlægger sit mandat og forlader Folketinget øjeblikkeligt. Det sker, efter at Jyllands-Posten over de seneste dage har afsløret, at han ikke var den succesfulde »serieiværksætter«, som Moderaterne ellers beskrev ham som.