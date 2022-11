24/11/2022 KL. 06:15

Flertal er forduftet bag udskældte »gaver« til fagbevægelsen

Regeringen lavede en så sen og smal reformaftale, at den ikke nåede at vedtage et omdiskuteret tiltag, før der blev udskrevet valg, og alle lovforslag bortfaldt. Nu er flertallet forsvundet.