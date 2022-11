Ikke bare havde han meldt sig ud af Venstre.

For en måned siden afviste han mindst tre gange, at han var interesseret i en post som medlem af Europa-Parlamentet. Han havde en »drømmestilling«, og det var det nordvestlige Jylland, der betød noget for ham. Ikke Bruxelles.

Men nu er Erik Poulsen vendt på en tallerken og kalder det »en anden situation«.