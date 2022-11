En valgmatematisk sjældenhed sikrede Socialdemokratiet det afgørende mandat, der på valgnatten udløste et rødt flertal. Til trods for, at flere danskere stemte på andre partier.

Nu melder et af partierne fra det sejrende flertal sig klar til at ændre reglerne og kalder det en »demokratisk opgave« at sikre, at det ikke sker igen ved kommende valg.