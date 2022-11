Intet officielt dansk VM-besøg i Qatar før regeringsskifte

Kongehuset blev i oktober spurgt, hvordan man stillede sig i forhold til at rejse til Qatar og følge det danske fodboldlandshold.

Her lød svaret, at kongehuset følger regeringens officielle linje, og at der dengang ikke var taget stilling til, hvorvidt kronprins Frederik ville deltage.

I andre lande har der også været mange diskussioner om, hvorvidt man skal sende en delegation.

I Holland foreslog et flertal i parlamentet, at regeringen ikke skulle sende repræsentanter til Qatar.

Premierminister Mark Rutte har dog besluttet, at sportsminister Conny Helder rejser ned og ser Hollands indledende gruppekamp mod værtslandet. Herefter tager man stilling fra kamp til kamp.

VM i Qatar starter næste søndag og varer frem til 18. december. Det er derfor muligt, at der når at blive dannet en regering i Danmark, inden turneringen er slut.