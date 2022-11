Kristendemokraterne holder fast i landspolitisk ambition

Kristendemokraternes formand, Marianne Karlsmose, træder tilbage. Hun erstattes indtil næste års årsmøde af to nyvalgte næstformænd. Det oplyser de tre til TV 2 News.

Det står klart, efter at der lørdag eftermiddag og aften har været hovedbestyrelsesmøde i partiet.

Marianne Karlsmose oplyser til TV 2 News, at flertallet i hovedbestyrelsen ikke ønskede et ekstraordinært årsmøde til at vælge en erstatning for hende som formand.