- Det skal der rettes op på. Vi lytter til jer, siger Pernille Vermund.

Ifølge partiets vedtægter kan hovedbestyrelsen selv udpege spidskandidaterne i de 10 storkredse.

Det faldt imidlertid ikke i god jord hos lokalafdelinger i eksempelvis Fyns Storkreds, kunne Jyllands-Posten beskrive i sommer.

Hovedbestyrelsen endte med at bøje sig og lade en afstemning afgøre, hvem der skulle være spidskandidat.

- Det var det rigtige at gøre. Det kom bare for sent, for da var balladen sket, fordi det var trukket ned over hovedet, sagde Henrik Aaen, der er formand for Nye Borgerlige i Nyborg-kredsen, før årsmødet.