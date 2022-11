Sag mod Messerschmidt udsat - der skal stemmes om immunitet igen

- Efter resultatet af folketingsvalget afholdt den 1. november 2022 kan sagen ikke indledes, uden at det nye Folketing i henhold til grundlovens § 57 har givet samtykke til retsforfølgning for så vidt angår den ene af de to tiltalte i sagen, skriver retten.

Og retten har fået oplyst, at det ikke forventes, at Folketinget kan nå at tage stilling til et beslutningsforslag inden de første retsmøder 16. og 17. november.

Sagen, der også kaldes Meld- og Feld-sagen, er blevet afviklet en gang tidligere og førte til en afgørelse i august 2021.