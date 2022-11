Ombudsmand kritiserer at ministre får hjælp til opslag

Da folketingsvalget blev udskrevet, lavede flere ministre pludselig en række stavefejl i deres opslag på sociale medier, fordi de selv skulle stå for det.

Sædvanligvis får de ofte hjælp af embedsværket til at lave et udkast til deres opslag. Men når der er udskrevet valg, må embedsværket ikke hjælpe, da regeringen overgår til at være fungerende.