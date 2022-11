Nyvalgt overtager Thiesens post som gruppenæstformand

Thiesen ønsker dog ikke at undskylde for mere. Hun pointerer i samme opslag, at der er to sider af historien, og at ”der desværre ikke er blevet lyttet til min”.

I opslaget slår Thiesen fast, at hun fortsætter som løsgænger i Folketinget.

Dermed blev Nye Borgerliges folketingsgruppe minimeret fra seks til fem medlemmer blot seks dage efter valget.

Ved folketingsvalget 1. november fik partiet 3,7 procent af stemmerne og seks mandater. Ved valget i 2019 var resultatet 2,4 procent af stemmerne og fire mandater.

Ud over posten som gruppenæstformand er Mikkel Bjørn Sørensen, der er tidligere formand for Nye Borgerliges Ungdom, også blevet blandt andet kultur-, børne- og undervisningsordfører.