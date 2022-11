Venstre-profil er ny formand for skatteborgernes vagthund

I alt sidder seks statsrevisorer, der normalt vælges for fire år af gangen. De er politisk udpegede.

Næstformand for Statsrevisorerne bliver Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet. Han var op til folketingsvalget gruppeformand for regeringspartiet.

De fire andre statsrevisorer er folketingsmedlemmerne Mette Abildgaard (KF) og Sophie Løhde (V) samt Mikkel Irminger Sarbo og Serdal Benli.

Mikkel Irminger Sarbo er landsformand for De Radikale, mens Serdal Benli er næstformand for SF. Ingen af dem sidder dog i Folketinget, hvilket heller ikke er nødvendigt for at være statsrevisor.