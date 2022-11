Vermund: Mette Thiesens kæreste har truet partiansat

- Min kærestes opførsel i tirsdags var uacceptabel, og den tager jeg selvfølgelig afstand fra, skriver hun i en sms til B.T.

Ifølge B.T. har den partiansatte og Thiesen tidligere haft et forhold.

Det er anden gang inden for kort tid, at der er ballade mellem Vermund og Thiesen. Under valgkampen langede Vermund ud efter Thiesen i forbindelse med en sag om donationer til partiformanden.

Mette Thiesen havde i et interview med Frihedsbrevet udtalt, at Pernille Vermund modtager donationer på mere end 22.200 kroner, selv om det er imod reglerne. Men det passer ikke, sagde Vermund.

- Hun taler om noget, hun ikke ved noget om, og taler decideret usandt, sagde Vermund til B.T. om Thiesen.

Partifællen Lars Boje Mathiesen udtalte efter valget i radioprogrammet ”Det Blå Hjørne” på Radio4, at Thiesen bærer en del af skylden for, at Nye Borgerlige ikke fik et bedre resultat, end tilfældet var.

- Vi laver nogle graverende fejl i valgkampen. Som et lille parti har vi kun få dage og få gange, hvor man får mediernes opmærksomhed, og der dummede vi os altså, sagde han med henvisning til Thiesen.

Han mener, at Mette Thiesen lavede to fejl i valgkampen. Den med donationer var den ene. Og så var der en udtalelse fra Thiesen til P1 Morgen, hvor hun udtalte, at en homoseksuel eller en jødisk sosu-assistent eksempelvis kunne vælges fra af den ældre borger i hjemmeplejen. Den melding måtte partiet tage afstand fra.

Nye Borgerlige fik 3,7 procent at stemmerne ved valget. Ved 2019-valget var det 2,4 procent.