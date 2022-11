Holder alle partier ord, så er der nu en advokatvurdering på vej af Mette Frederiksens rolle i minksagen.

Det kan potentielt føre til, at hun ender i Rigsretten, men det kan også slutte langt før. Og der er lagt op til et politisk slagsmål undervejs, viser Jyllands-Postens gennemgang af processen.

De Konservative er allerede nu bekymrede for, at advokatvurderingen designes, så det bliver lettere for Frederiksen at slippe ud af sagen.