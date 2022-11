Forsker: Vanopslagh har ikke bedre fat i unge end Samuelsen

Under valgkampen har unge stået i kø for at få et billede sammen med partileder Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance.

Det er blevet udlagt således, at han skulle have særligt godt fat i de unge vælgere. Men faktisk havde Anders Samuelsen også godt fat i de unge, da han var partileder i 2015.

Ved folketingsvalget i 2015 fik Liberal Alliance knap 21 procent af stemmerne blandt de unge, mens partiet under Vanopslagh fik over 15 procent af stemmerne.