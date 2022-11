Forestil dig, at du har et job, som du er glad for. Du arbejder 60 timer om ugen, er med i store beslutninger, som sliber vejen for fremtidens Danmark, men i løbet af en dag bliver du sendt på porten af noget så lunefuldt som den danske befolkning.

Det skete for 31 medlemmer af Folketinget den 1. november. Den 49-årige Kathrine Olldag (R) var en af dem, og hun nåede kun at sidde i en valgperiode. Hun bliver rørt af at tale om det.