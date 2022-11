05/11/2022 KL. 06:00

Martin Lidegaards første pressemøde afslørede alt. Én person kan volde ham stort besvær som ny leder af Radikale Venstre

På valgnatten lovede Sofie Carsten Nielsen at blive, men halvandet døgn senere befandt en uropræget folketingsgruppe sig pludselig hos Inger Støjbergs advokat for at diskutere, hvem der nu skulle lede dem. Jyllands-Posten har gennem kilder i og omkring Radikale Venstre kortlagt nogle dramatiske dage i partiet – og et pressemøde, der viser, hvorfor vejen fortsat kan vise sig bumlet.