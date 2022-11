EL-profil trækker sig fra kommunal post efter valg til Folketinget

Han sagde allerede før kommunalvalget sidste år, at Folketinget var hans førsteprioritet.

- Derfor har jeg også sagt meget klart, at hvis jeg ender med at blive valgt til Folketinget i den periode, jeg sad i kommunalbestyrelsen, ville jeg være nødt til at trække mig derfra, sagde Pelle Dragsted i april sidste år til Berlingske.

- Jeg siger det helt åbent, for så kan folk selv tage stilling til, om de synes, det giver mening at stemme på mig alligevel, tilføjede han.

Det syntes vælgerne åbenbart, for ved kommunalvalget i november sidste år bragede Pelle Dragsted ind i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg med 4198 personlige stemmer.