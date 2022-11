Per Stig opfordrer til at evaluere K-formanden efter valgnederlag

I sin valgtale tirsdag aften ironiserede Søren Pape Poulsen over, at en journalist havde spurgt, om han ville gå af som formand.

- Så kiggede jeg ham i øjnene og sagde: Var det et seriøst spørgsmål?, sagde K-formanden til hujen fra salen ved den konservative valgfest.

Søren Pape Poulsen lagde i sin tale ikke skjul på, at han var meget ærgerlig over tilbagegangen. Dagen efter under en partilederdebat i Publicistklubben tilføjede Søren Pape, at det ikke var ”en katastrofe”.

Andre konservative, som Politiken har talt med, mener til gengæld - ligesom Per Stig Møller - at der er brug for en grundig evaluering.

Blandt andre tidligere sundheds- og transportminister Jakob Axel Nielsen (K), som avisen har talt med. Han ønsker dog ikke at sige, hvorvidt Søren Pape er den rigtige til at stå i spidsen for partiet ved næste valg.