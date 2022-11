Efter et langt, uafklaret døgn efter Sofie Carstens afgang som politisk leder for De Radikale trådte Martin Lidegaard torsdag aften frem som den nye frontmand, valgt af den nye folketingsgruppe, som efter et sviende valgnederlag er mere end halveret fra 16 til 7 mandater.

Det gjorde han med en stor tvetydighed, ift. hvorvidt det fortsat er et ultimativt krav fra De Radikale, at en ny regering ikke må arbejde videre med planerne om at etablere et dansk modtagecenter for asylsøgere i Rwanda.