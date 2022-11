Skiftedag i Bruxelles: Bergur Løkke tager over for Søren Gade

Også i Dansk Folkepartis rækker er der udskiftning.

Her tager Anders Vistisen over for partiets eneste mand i EU-Parlamentet, Peter Kofod, der er blevet valgt ind i Folketinget i Sydjyllands Storkreds.

Det skriver Anders Vistisen på Facebook.

- Jeg kan helt sikkert ikke gøre det så godt som Peter. Men jeg har erfaring fra Bruxelles, så jeg kommer til at kunne indgå i arbejdet fra dag ét, hvilket vil være en stor hjælp for partiet, skriver han.

Vistisen har tidligere repræsenteret DF i EU-Parlamentet. Han blev valgt i 2014, men mistede sin plads, da DF i 2019 gik fra at have fire til kun et enkelt mandat, som gik til Peter Kofod.

Vistisen forsøgte selv at komme i Folketinget, men fik ikke nok personlige stemmer til at tage DF’s mandat i Østjylland. Det gik i stedet til Randers-politikeren Nick Zimmermann.