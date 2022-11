Selv om SF har som erklæret mål at komme med i den næste regering, så fastslår en række centrale aktører i partiets bagland, at partiet ikke kan gå med i en regering sammen med Lars Løkke Rasmussens Moderater. Det er ellers en af kongelig undersøger Mette Frederiksens mest oplagte muligheder for at danne et bredt samarbejde, der vil have 90 mandater bag sig.